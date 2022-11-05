Об этом написала лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко в facebook.

"Прямо сейчас под посольством Венгрии в Варшаве я с другими активистами пытаюсь вытащить Орбана, застрявшего в заднице Путина. Верю, что когда премьер Венгрии посмотрит на мир с другой перспективы, то сможет наконец увидеть, что Россия - это страна-террорист, что ее газ не только ужасно вонючий, но и смертоносный, и что именно из-за этой страны и ее политики в мире сейчас происходит экономический кризис, а не из-за санкций ЕС как кажется Орбану" - написала Панченко.

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