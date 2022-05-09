В Варшаве активисты облили посла РФ красной краской, когда он пытался возложить цветы к памятнику советским солдатам
В Варшаве перед памятником советским солдатам прошел митинг против вторжения РФ в Украину. Посла России активисты облили фальшивой кровью
Об этом сообщает польское издание Onet.pl.
Перед памятником советским солдатам 9 мая в Варшаве прошла акция протеста против вторжения и массовых преступлений РФ в Украине. На мероприятие собралось несколько сотен человек.
На транспарантах активистов были написаны "Вы лицо нацизма", "Спасите Мариуполь, спасите Азовсталь" и "Путин - военный преступник". Демонстранты также были одеты в футболки, на которых изображены разрушенные украинские города.
Как сообщается, многие местные жители присоединились к акции спонтанно, уже на месте.
Посол РФ Сергей Андреев пытался обойти демонстрацию, чтобы возложить цветы к памятнику советским солдатам. Однако возникла стычка, в ходе которой митингующие сорвали с рук дипломата венки. Андреев надеялся, что толпа успокоится и сможет пройти, однако потом в нее полетели контейнеры с фальшивой кровью.
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