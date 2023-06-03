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В Варшаве 4 июня состоится крупнейший митинг оппозиции за последние 30 лет, - вице-маршалок Сената Республики Польша

3 июня, 2023 суббота
17:10
Мир

Михал Каминский, вице-маршалок Сената Республики Польша, член Европарламента V, VI и VII созыва, отметил, что закон о российском влиянии, который принял Сейм и подписал президент Польши, не является европейским и демократическим

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Михал Каминский дал комментарий о противоречивом законе, который подписал 29 мая президент Польши Анджей Дуда, о создании государственного органа, который будет расследовать влияние страны-агрессора на польскую внутреннюю безопасность.

"Польская правящая партия и правительство Польши сегодня занимают к Украине абсолютно правильную позицию. Мы, как оппозиция, всегда поддерживали президента Польши и правительство в военной и политической помощи Украины. Но с другой стороны, причина, по которой мы находимся в оппозиции, заключается в том, что, к сожалению, в последние 8 лет происходит политическая и идеологическая русификация Польши", - сказал вице-маршалок Сената Республики Польша.

Каминский отметил, что такая русификация осуществляется без применения русского языка, без подчеркивания связей с Россией, но используется антиевропейская, антипрогрессивная, антидемократическая идеология, царящая в России.

"После принятия закона о российском влиянии в Сейме президент также его подписал, однако Запад отмечал, что есть проблема с этим законом. Это не европейский закон. Поэтому завтра, 4 июня, в Варшаве состоится крупнейший митинг оппозиции за последние 30 лет, такого митинга в истории Польши еще не было. Я надеюсь, что как минимум полмиллиона поляков выйдет на улицы польской столицы, и будем требовать демократии в западном стиле. Этот закон о российском влиянии дает возможность большинству в парламенте практически без доказательств объявить человека врагом народа, признав, что он находится под российским влиянием. Отмечу, что этот закон на выборах имеет силу оружия, которое сама себе дает власть. Надеюсь, что будут менять закон о российском влиянии, чтобы решить эту проблему", - рассказал член Европарламента.

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Украина
Россия
Польша
Война с Россией
Анджей Дуда
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