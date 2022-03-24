В Варшаве 25 марта пройдет акция в поддержку Украины: потребуют закрыть небо и ввести эмбарго на российские нефть и газ в ЕС
В Варшаве 25 марта пройдет акция с требованиями по закрытию полетной зоны над Украиной и введению эмбарго на российские нефть и газ в Европейский союз
Об этом организаторы события Fundacja им. Kazimierza Pułaskiego, Центр Противодействия Коррупции и Euromaidan-Warszawa сообщили в Facebook.
В этот день, как известно, Польшу должен посетить с официальным визитом президент США Джо Байден.
Организаторы акции потребуют от правительства Штатов и стран-членов НАТО немедленной поддержки Украины в войне с Россией.
"Голос украинского народа должен быть услышан!" – пишут организаторы.
В ходе акции состоится специальный перформанс, в котором примут участие украинцы и граждане других европейских стран.
"Количество жертв российских преступлений среди гражданского населения Украины растет с каждым часом. Эта акция проводится, чтобы напомнить политикам, что выиграть войну Украине помогут не их обещания, а реальные поставки оружия. Такое оружие должно быть поставлено сейчас", - утверждают организаторы акции.
Среди их требований на первом месте стоит вопрос о закрытии неба над Украиной от российских атак и предоставлении странами НАТО и ЕС Украине оружия, необходимого для защиты украинского неба от российских бомб и ракет, включая зенитно-ракетные системы средней и большой дальности.
Кроме того, акция будет призывать увеличить количество санкций против путинского режима в России и олигархов, хранящих Путина у власти. В частности, речь идет и о полном эмбарго на российские нефть и газ в ЕС.
"НАТО, ЕС и другие страны, которые поддерживают свободную Украину, достаточно обещаний, пора действовать! Украина сейчас является щитом Европы и нуждается в вашей решительной поддержке", - заявляют организаторы благотворительной акции.
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