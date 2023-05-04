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В Валдае в Новгородской области горел военкомат

4 мая, 2023 четверг
23:05
Война с Россией

В Валдае Новгородской области вспыхнул военкомат, предположительно из-за короткого замыкания электросети.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сначала вспыхнула деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата.

Как сообщает следственный комитет РФ, возможной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Как отмечает 24 канал, военкомат в Валдае единственный на весь Валдайский и Крестецкий районы региона. В издании также отметили, что он расположен в 20 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина "Длинные Бороды".

  • Напомним, 4 мая в Ставропольском крае РФ загорелся пожар на складе с нефтепродуктами.
  • В ночь на 4 мая на Кубани беспилотник попал в Ильский нефтеперерабатывающий завод. Загорелись два резервуара с дизтопливом.
  • В ночь на 3 мая в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами.
  • В результате взрывов 29 апреля на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.

Россия
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