В Валдае в Новгородской области горел военкомат
В Валдае Новгородской области вспыхнул военкомат, предположительно из-за короткого замыкания электросети.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сначала вспыхнула деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата.
Как сообщает следственный комитет РФ, возможной причиной возгорания стало короткое замыкание.
Как отмечает 24 канал, военкомат в Валдае единственный на весь Валдайский и Крестецкий районы региона. В издании также отметили, что он расположен в 20 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина "Длинные Бороды".
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