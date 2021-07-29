В Ужгороде установили первые две крытые велопарковки

Об этом сообщает мэр города Богдан Андреев на своей странице в Facebook.



"Их установили благодаря проекту "SUMCITYNET: города за улучшение доступности и климатически-стабильной городской мобильности" на средства Европейского Союза и софинансирование Ужгородского городского совета", - пишет мэр города.



Также сообщается, что кроме велопарковок еще сделают 5 поднятых пешеходных переходов, 20 понижений тротуаров в местах пешеходных переходов для лиц с ограниченной мобильностью. Кроме того, планируется реконструировать 5 пешеходных переходов и обустроить их тактильными направляющими линиями для людей, имеющих нарушения зрения.

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