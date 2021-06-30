В Ужгороде нашли мертвым военного, которого искали 5 дней

Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

Сообщение об исчезновении 19-летнего парня поступило 23 июня. Об этом полиции сообщили родственники. Полицейские установили, что мужчина был военнослужащим, он еще 10 июня ушел из воинской части отдыхать на природе.

Поиск продолжался пять дней. В конце концов, тело парня водолазы извлекли из карьера в Ужгороде.



Тело направили на экспертизу для установления причин смерти. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве.