В Узбекистане захотели, чтобы Шевченко возглавил их сборную

Об этом сообщает "Профутбол Digital".



По информации источника, Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко на должность главного тренера своей сборной.



Однако в конце концов узбекистанцы сумели договориться со словенцем Сречко Катанцем, который подписал с АФУ контракт до 2025 года.



Сборная Узбекистана занимает восемьдесят третье место в рейтинге ФИФА, команда уже потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022.

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