В Узбекистане захотели, чтобы Шевченко возглавил их сборную
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить сборную Узбекистана
Об этом сообщает "Профутбол Digital".
По информации источника, Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко на должность главного тренера своей сборной.
Однако в конце концов узбекистанцы сумели договориться со словенцем Сречко Катанцем, который подписал с АФУ контракт до 2025 года.
Сборная Узбекистана занимает восемьдесят третье место в рейтинге ФИФА, команда уже потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 18 августа Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу.
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