В Узбекистане в торговом центре прогремел взрыв, два человека погибли

Об этом сообщает МЧС Узбекистана.



Взрыв произошел в 03:57 по местному времени в торговом комплексе "Инденим". По имеющимся данным, взорвалась газовоздушная смесь.



В результате взрыва вспыхнул пожар, частично разрушивший конструкцию здания. Специалисты МЧС ликвидировали огонь в течение получаса.



Девятерых пострадавших госпитализировали с разными травмами. Тела двоих погибших обнаружили под обломками во время проведения поисково-спасательных работ.



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