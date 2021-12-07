В Узбекистане в торговом центре прогремел взрыв, два человека погибли
Во вторник, 7 декабря, в городе Денау в Узбекистане прогремел взрыв в торговом центре, в результате чего погибли два человека, еще девятеро пострадали
Об этом сообщает МЧС Узбекистана.
Взрыв произошел в 03:57 по местному времени в торговом комплексе "Инденим". По имеющимся данным, взорвалась газовоздушная смесь.
В результате взрыва вспыхнул пожар, частично разрушивший конструкцию здания. Специалисты МЧС ликвидировали огонь в течение получаса.
Девятерых пострадавших госпитализировали с разными травмами. Тела двоих погибших обнаружили под обломками во время проведения поисково-спасательных работ.
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