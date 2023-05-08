В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы
По результатам референдума по поводу изменений в Конституции президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев предложил провести в стране досрочные президентские выборы
Об этом говорится на сайте президента Узбекистана.
Отмечают, что Мирзиоев предложил провести внеочередные президентские выборы в соответствии со статьей 128 обновленной Конституции. Необходимость такого решения обоснована реформами всех ветвей власти и изменения соотношения и баланса между ними.
Также отмечают, что обновленная Конституция ставит перед президентом Узбекистана, парламентом, правительством, министрами и другими политическими деятелями новые социально-экономические задачи, которым нельзя откладывать. Кроме того, проведение досрочных выборов обусловлено тем, что народ Узбекистана ожидает от властей страны важных и срочных изменений и реформ во всех областях.
"В-четвертых, в современной ситуации, когда в мире и в нашем регионе происходят острые и сложные процессы, самым острым и актуальным становится поиск правильного и эффективного пути развития и реализации", - говорится в сообщении.
Отмечают, что для выполнения этих задач народу в обновленной системе госвласти целесообразно предоставить мандат такому лидеру, которому он доверяет. В сообщении также отметили, что эта инициатива является примером безграничного уважения и верности президента страны узбекскому народу и демократическим принципам.
- В Узбекистане в воскресенье, 30 апреля, проходил референдум по внесению поправок в конституцию страны.
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