В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы

Об этом говорится на сайте президента Узбекистана.

Отмечают, что Мирзиоев предложил провести внеочередные президентские выборы в соответствии со статьей 128 обновленной Конституции. Необходимость такого решения обоснована реформами всех ветвей власти и изменения соотношения и баланса между ними.

Также отмечают, что обновленная Конституция ставит перед президентом Узбекистана, парламентом, правительством, министрами и другими политическими деятелями новые социально-экономические задачи, которым нельзя откладывать. Кроме того, проведение досрочных выборов обусловлено тем, что народ Узбекистана ожидает от властей страны важных и срочных изменений и реформ во всех областях.

"В-четвертых, в современной ситуации, когда в мире и в нашем регионе происходят острые и сложные процессы, самым острым и актуальным становится поиск правильного и эффективного пути развития и реализации", - говорится в сообщении.

Отмечают, что для выполнения этих задач народу в обновленной системе госвласти целесообразно предоставить мандат такому лидеру, которому он доверяет. В сообщении также отметили, что эта инициатива является примером безграничного уважения и верности президента страны узбекскому народу и демократическим принципам.