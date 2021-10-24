В Узбекистане прошли президентские выборы
В воскресенье, 24 октября, в Узбекистане состоялись президентские выборы, победу в которых прогнозируют действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву
Об этом сообщает Голос Америки.
Соперниками Мирзиёева были четверо малоизвестных провластных кандидата - Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия), Бахром Абдухалимов ("Адолат"), Максуд Варисов (НДПУ) и Алишер Кадыров ( "Милли тикланиш").
Трем оппозиционным партиям не позволили зарегистрироваться или выставить кандидатов для участия в президентской гонке. Поэтому действующему главе государства прогнозируют уверенную победу на выборах.
Это шестые президентские выборы в Узбекистане с тех пор, как страна с населением около 35 млн обрела независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году.
Никакие предыдущие выборы, которые проводились в Узбекистане, пока не были признаны наблюдателями справедливыми или демократичными.
Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник, 25 октября.
- Напомним, 24 октября с 8:00 до 20:00 проходили выборы президента Узбекистана .
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