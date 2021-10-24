В Узбекистане прошли президентские выборы

Об этом сообщает Голос Америки.

Соперниками Мирзиёева были четверо малоизвестных провластных кандидата - Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия), Бахром Абдухалимов ("Адолат"), Максуд Варисов (НДПУ) и Алишер Кадыров ( "Милли тикланиш").

Трем оппозиционным партиям не позволили зарегистрироваться или выставить кандидатов для участия в президентской гонке. Поэтому действующему главе государства прогнозируют уверенную победу на выборах.

Это шестые президентские выборы в Узбекистане с тех пор, как страна с населением около 35 млн обрела независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году.

Никакие предыдущие выборы, которые проводились в Узбекистане, пока не были признаны наблюдателями справедливыми или демократичными.

Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник, 25 октября.