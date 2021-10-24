В Узбекистане проходят президентские выборы

На эту должность претендуют пять кандидатов: Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия), Бахром Абдухалимов ( "Адолат"), Шавкат Мирзияев (УзЛиДеП), Максуда Варисова (НДПУ) и Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш"), передает Еспресо.TV .



Шавкат Мирзийоев, действующий глава государства и кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), проголосовал на выборах в пятьдесят девятом избирательном участке в Мирзо-Улугбекському районе Ташкента, сообщает Радио Озодлик .



Как отмечает радиостанция, на некоторых избирательных участках столицы не рады фотографам. Кроме того, на участке №357 были замечены желающие проголосовать с несколькими паспортами. Члены избирательной комиссии им этого не позволили.



Сегодняшние выборы, не считая косвенных президентских выборов 1990 года в Узбекской ССР, станут шестыми по счету прямыми президентскими выборами в истории страны.





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