В Узбекистане проходят президентские выборы
24 октября с 8:00 до 20:00 проходят выборы президента Узбекистана
На эту должность претендуют пять кандидатов: Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия), Бахром Абдухалимов ( "Адолат"), Шавкат Мирзияев (УзЛиДеП), Максуда Варисова (НДПУ) и Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш"), передает Еспресо.TV .
Шавкат Мирзийоев, действующий глава государства и кандидат в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп), проголосовал на выборах в пятьдесят девятом избирательном участке в Мирзо-Улугбекському районе Ташкента, сообщает Радио Озодлик .
Как отмечает радиостанция, на некоторых избирательных участках столицы не рады фотографам. Кроме того, на участке №357 были замечены желающие проголосовать с несколькими паспортами. Члены избирательной комиссии им этого не позволили.
Сегодняшние выборы, не считая косвенных президентских выборов 1990 года в Узбекской ССР, станут шестыми по счету прямыми президентскими выборами в истории страны.
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