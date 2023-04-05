В Узбекистане отменили музыкальный фестиваль, на котором должны выступать российские артисты
Узбекистан отменил музыкальный фестиваль, на котором должны выступить российские артисты, поддерживающие российское вторжение в Украину
Об этом пишет Barron`s.
"Его отменяют из-за участия российских певцов и их публикации в социальных сетях", - сообщил AFP представитель iTicket, главной службы бронирования билетов Узбекистана.
Отмечается, что решение было принято после того, как соседний Казахстан принял аналогичное в начале этого года. Так, фестиваль под названием "Жара" должен был состояться в столице Казахстана Ташкенте 20 и 21 мая.
На Жаре должен был быть Григорий Лепс, недавно выступавший на московском патриотическом митинге с участием президента Владимира Путина, и Ольга Бузова, которая в конце прошлого года ездила на восток Украины, чтобы поддержать войска РФ.
- Напомним, роскомнадзор пригрозил блокировкой ресурсов, которые будут показывать в России песенный конкурс "Евровидение-2023", ведь среди участников будут и представители ЛГБТ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное