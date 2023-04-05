Об этом пишет Barron`s.

"Его отменяют из-за участия российских певцов и их публикации в социальных сетях", - сообщил AFP представитель iTicket, главной службы бронирования билетов Узбекистана.

Отмечается, что решение было принято после того, как соседний Казахстан принял аналогичное в начале этого года. Так, фестиваль под названием "Жара" должен был состояться в столице Казахстана Ташкенте 20 и 21 мая.

На Жаре должен был быть Григорий Лепс, недавно выступавший на московском патриотическом митинге с участием президента Владимира Путина, и Ольга Бузова, которая в конце прошлого года ездила на восток Украины, чтобы поддержать войска РФ.