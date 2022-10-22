В Узбекистане на военном составе произошел взрыв
На военном составе в Узбекистане в поселке Малик Сырдарьинской области утром 22 октября раздался взрыв, жертв и пострадавших нет
Об этом передает пресс-служба Минобороны Узбекистана в телеграмме.
Известно, что ранее Узбекистан подвергся обстрелам со стороны Афганистана. В результате были повреждены жилые дома.
Тем временем в сети публикуют видео, на которых видна яркая вспышка, а затем – сильный взрыв и ударная волна. Очевидцы пишут, что почувствовали сотрясение, похожее на землетрясение.
- 15 октября президент Казахстана заявил о попытках дестабилизировать Центральную Азию посредством информационных технологий.
- 17 октября Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем общественного общества, выразил мнение, что каждая из стран Центральной Азии понимает опасность от России, поэтому они и привлекают ссуды у других региональных игроков таких, как Турция, Иран, Китай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное