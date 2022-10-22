Об этом передает пресс-служба Минобороны Узбекистана в телеграмме.

Известно, что ранее Узбекистан подвергся обстрелам со стороны Афганистана. В результате были повреждены жилые дома.

Тем временем в сети публикуют видео, на которых видна яркая вспышка, а затем – сильный взрыв и ударная волна. Очевидцы пишут, что почувствовали сотрясение, похожее на землетрясение.



По данным свидетелей, выбиты стекла в ряде домов, а также разрушены некоторые сооружения.

15 октября президент Казахстана заявил о попытках дестабилизировать Центральную Азию посредством информационных технологий.

17 октября Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем общественного общества, выразил мнение, что каждая из стран Центральной Азии понимает опасность от России, поэтому они и привлекают ссуды у других региональных игроков таких, как Турция, Иран, Китай.

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