В УЗ разоблачили четырех агентов, сотрудничавших с россиянами
В Укрзализныце разоблачили четырех агентов, которые сотрудничали с российскими войсками и передавали им информацию
Об этом сообщил председатель правления компании Александр Камышин в телеграм.
"Внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже в свою очередь делают свою работу. На сегодняшний день у нас есть четыре таких подтвержденных коллаборанта", - подчеркнул он.
В настоящее время ими занимаются правоохранители.
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