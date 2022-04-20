В УЗ разоблачили четырех агентов, сотрудничавших с россиянами

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Камышин в телеграм.

"Внутренняя служба безопасности железной дороги системно работает над обнаружением подозрительных работников и передает информацию правоохранительным органам. А они уже в свою очередь делают свою работу. На сегодняшний день у нас есть четыре таких подтвержденных коллаборанта", - подчеркнул он.



В настоящее время ими занимаются правоохранители.



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