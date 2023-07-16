Об этом она рассказала в интервью "Новой украинской школе".

Пока абитуриенты получают только свои баллы за тестирование, увидеть свои ошибки они не могут. Вакуленко объясняет, что если бы участники получили свои ответы или ошибки сразу же после завершения тестирования, это могло бы создать неконкурентные условия участия в оценке.

"Кто-то смог бы через час пройти тестирование, получить все свои ошибки и дальше пытаться передать эту информацию. Это могло бы плохо повлиять на результат других участников", - говорит она.

Одна из причин этих опасений – потому, что участники проходят тестирование не одновременно.

Директор рассказала, что сейчас есть 25 вариантов тестов, в противоположность двум тестовым тетрадям, которые были ранее на ВНО и которые публиковались. Сейчас же у платформ есть определенные ограничения по количеству одновременных участников, поэтому и НМТ абитуриенты пишут в разные дни.

Кроме того, она отметила, что эти тесты УЦОКО планирует использовать и в будущем.

"Чтобы разработать эти варианты, нужно время и ресурсы. Уже второй год подряд мы проводим большое количество изменений тестирования. Это значит, что мы должны за год разработать в разы больше тестовых форм, чем раньше. Но ресурсов прежде всего человеческих больше у нас не А эти тестовые формы, которые не попали в сеть и не будут обнародоваться, мы хотим использовать в последующие годы", - объясняет Вакуленко.

По ее словам, обнародование всех 25 вариантов означало бы, что к сентябрю уже было бы большое количество тренировщиков с этими тестовыми формами и участники тратили свое время, только тренируясь на них, но не учась решать тестовые задания.

"Когда же участники знают, что задачи будут другими, то они пытаются понять ход решения той или иной задачи, почему выбор именно такой. Если же это будут те же задачи, то все превратится только в запоминание правильного ответа для нее. более позднего воспроизведения в рамках следующих тестов", - рассказала директор.

Она также отметила, что в этом году, после обнародования отчета о результатах НМТ-2023, будет опубликована одна развернутая тестовая форма со статистическими характеристиками каждого тестового задания.

"Это очень важный инструмент прежде всего для педагогов, потому что такая характеристика, например сложность тестового задания, показывает, какой процент учащихся правильно решил то или иное задание. Тогда педагоги могут оценить, какие темы оказались сложными для учеников и что нужно доработать ", – говорит Вакуленко.

Она добавила, что часто поступающие допускают ошибки в темах, не относящихся к учебному материалу последних лет, а изучались в 6–7 классах.