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В устье Дуная украинский катер столкнулся со взрывным устройством

31 июля, 2022 воскресенье
17:42
война с Россией

В дунайском устье Быстрое украинский лоцманский катер "Орлик" столкнулся с взрывным устройством, пострадавших нет

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке.

"В дунайском устье Быстрое в результате столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются", - говорится в сообщении.

Администрация морских портов Украины на странице в фейсбуке отметила, что в результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, из-за чего катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился.

Также ОК "Юг" сообщило, что проход через устье Быстрое для судов временно ограничен.

  • Ранее сообщалось, что в безопасных для себя районах Черного моря маневрирует российский флот в количестве 11 единиц.
  • Ранее сообщалось, что США передадут Украине 18 речных и морских катеров.

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Украина
военные силы Украины
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