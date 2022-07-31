В устье Дуная украинский катер столкнулся со взрывным устройством
В дунайском устье Быстрое украинский лоцманский катер "Орлик" столкнулся с взрывным устройством, пострадавших нет
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке.
"В дунайском устье Быстрое в результате столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются", - говорится в сообщении.
Администрация морских портов Украины на странице в фейсбуке отметила, что в результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, из-за чего катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился.
Также ОК "Юг" сообщило, что проход через устье Быстрое для судов временно ограничен.
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