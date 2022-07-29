В устье Дуная судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве
В районе устья Быстрого, реки Дунай, малое гидрографическое судно взорвалось на неизвестном взрывном устройстве
Об этом сообщает ОК "Юг".
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве малое гидрографическое судно получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.
"Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет", - говорится в отчете.
Инцидент произошел в районе устья Быстрого, реки Дунай.
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