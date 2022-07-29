Об этом сообщает ОК "Юг".

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве малое гидрографическое судно получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.

"Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Осуществляются ремонтные работы, человеческих потерь нет", - говорится в отчете.

Инцидент произошел в районе устья Быстрого, реки Дунай.

29 июля пара ударных вертолетов Ка-52 пыталась атаковать утраченную у себя Андреевку, расположенную в Херсонской области.

По состоянию на ночь, с 28 на 29 июля, в Черном море маневрируют 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb