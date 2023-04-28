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OPINION

В условиях военного времени государство перезапустит программу ипотечного кредитования

Богдан Данилишин
28 апреля, 2023 пятница
14:04
Мнение

Недельный обзор экономической ситуации в Украине

Экономическая ситуация

В условиях военного времени государство остается движущей силой поддержки экономического роста. В частности, по данным министерства финансов с целью поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине, в марте этого года заключено 728 кредитных договоров на сумму 3.82 млрд грн с использованием государственных гарантий на портфельной основе. Кроме того, по оценкам Офиса президента в этом году планируется перезапустить программу ипотечного кредитования, что позволит "выдать от 20 до 30 тыс. ипотечных кредитов". Даже в случае материализации этих планов нижнего предела оценок (около 20 тыс. кредитов) это количество превысит показатели довоенного в 2021 г. почти в два раза (было выдано 10.8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 8.9 млрд грн). Это должно способствовать существенному оживлению экономического роста, поскольку средства, направленные на строительство, имеют высокий уровень локализации и значительный мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики.

Украинские аграрии, понесшие убытки от вторжения РФ на сумму около 9 млрд дол. США, продолжают посевную кампанию 2023 г. По состоянию на конец прошлой недели уже засеяно более 1 млн га, что составляет около 5% прогнозируемых площадей зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории (19.3 млн га). После достижения договоренностей между украинскими и польскими чиновниками в начале прошлой недели и разработки системы мер по недопущению разгрузки на территории страны (в частности, системы электронного отслеживания и/или физического сопровождения колонн сформированных из транзитных транспортных средств) в ночь на 21 апреля Польша разрешила транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

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Даже в случае материализации этих планов нижнего предела оценок (около 20 тыс. кредитов) это количество превысит показатели довоенного в 2021 г. почти в два раза (было выдано 10.8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 8.9 млрд грн)

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 25.04.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 8,3 млрд. гривен на сроки от 1 до 2-х лет по ставкам от 18,5% до 19,6% (на уровне предыдущего аукциона), а также 219,6 млн. долларов США на сроки 6 и 8 месяцев (со ставками 4,75-4,80%). Наибольшая сумма была привлечена за бенчмарк-ОВГЗ с погашением в апреле 2025 года (2,2 млрд грн). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,1%.

По сообщению Министерства финансов, Украина получила третий транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте текущего года. Таким образом, общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в 2023 году составил 6 млрд евро. Общий объем льготного финансирования от ЕС по указанной программе составляет 18 млрд евро. Следующие транши в рамках масштабной программы МФП будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

По результатам 2022 г. Национальный банк перечисляет в Государственный бюджет значительную часть своей прибыли – 71,9 млрд грн

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По результатам 2022 г. Национальный банк перечисляет в Государственный бюджет значительную часть своей прибыли – 71,9 млрд грн.

Что стоит за этой цифрой.

В целом финансовый результат от деятельности НБУ за 2022 год составил 232,3 млрд грн, однако подавляющая часть – 175,6 млрд грн (свыше 75%) – это результат переоценки финансовых активов в иностранной валюте, вызванный разовой девальвацией гривни на 25% в июле 2022 года. Таким образом, прибыль в распределение за прошлый год составила 91,1 млрд грн, из которого 19,2 млрд грн было зачислено в общие резервы НБУ, а 71,9 млрд грн – подлежит перечислению в Государственный бюджет.

Валютный рынок

Увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке наряду с сокращением ее предложения обусловило рост продаж иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка до 560 млн. долларов США за прошедшую неделю (по сравнению с 243 млн. долларов неделей ранее).

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Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) сократился до 589 млрд грн. Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 5,8 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (20%).

Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 315 льготных кредитов на общую сумму 1,7 млрд. грн., из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 25 тысяч на общую сумму почти 101 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.

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