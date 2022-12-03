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Эксклюзив

В условиях информационного времени есть большой шанс построить сильную демократическую Украину, - Княжицкий

3 декабря, 2022 суббота
12:52
Общество

В условиях информационного времени существует очень большой шанс, поддерживая демократические ценности, построить сильную демократическую Украину, если мы будем эти ценности исповедовать

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий на форуме Via Carpatia, транслируемом Эспрессо.

"Чем отличаются времена Батурина от нынешних? Теперь мы имеем интернет и видео. Что произошло в Батурине - очень много людей не знало. Чувствовало, представляло, но не видели этого ужаса", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что сейчас люди могут видеть ужасы войны.

"В условиях информационного времени очень большой шанс для нас, поддерживая демократические ценности, все-таки построить сильную демократическую Украину, если мы будем эти ценности исповедовать и приобщаться к другим. Каналы присоединения к коммуникации открыты. Именно из-за того, что эти каналы были перекрыты , России все время удавалось нас захватить", - подытожил Княжицкий.

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Украина
Николай Княжицкий
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