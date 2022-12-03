В условиях информационного времени есть большой шанс построить сильную демократическую Украину, - Княжицкий
В условиях информационного времени существует очень большой шанс, поддерживая демократические ценности, построить сильную демократическую Украину, если мы будем эти ценности исповедовать
Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий на форуме Via Carpatia, транслируемом Эспрессо.
"Чем отличаются времена Батурина от нынешних? Теперь мы имеем интернет и видео. Что произошло в Батурине - очень много людей не знало. Чувствовало, представляло, но не видели этого ужаса", - отметил он.
Нардеп подчеркнул, что сейчас люди могут видеть ужасы войны.
"В условиях информационного времени очень большой шанс для нас, поддерживая демократические ценности, все-таки построить сильную демократическую Украину, если мы будем эти ценности исповедовать и приобщаться к другим. Каналы присоединения к коммуникации открыты. Именно из-за того, что эти каналы были перекрыты , России все время удавалось нас захватить", - подытожил Княжицкий.
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