Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий на форуме Via Carpatia, транслируемом Эспрессо.

"Чем отличаются времена Батурина от нынешних? Теперь мы имеем интернет и видео. Что произошло в Батурине - очень много людей не знало. Чувствовало, представляло, но не видели этого ужаса", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что сейчас люди могут видеть ужасы войны.

"В условиях информационного времени очень большой шанс для нас, поддерживая демократические ценности, все-таки построить сильную демократическую Украину, если мы будем эти ценности исповедовать и приобщаться к другим. Каналы присоединения к коммуникации открыты. Именно из-за того, что эти каналы были перекрыты , России все время удавалось нас захватить", - подытожил Княжицкий.