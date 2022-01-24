В Усике объявили, что ведут переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира
Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, признался, что ведет переговоры с командой чемпиона WBC Тайсона Фьюри
Об этом сообщает " Трибуна ".
По словам Красюка, переговоры ведутся с ноября.
"Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов на этот счет. Так что никакой конкретики дать не могу. Но да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются. У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по реваншу, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing", - сказал промоутер Александр Красюк.
Красюк дал понимать, что Усика будет ждать повторный бой с Джошуа, если сейчас не удастся договориться с Фьюри.
"Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри. Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – объяснил промоутер.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирный боксерский совет).
- 20 января стало известно, что Энтони Джошуа требует за отсрочку реванша с украинцем Александром Усиком $20 млн.
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