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В Урзуфе россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, – Генштаб

25 апреля, 2023 вторник
18:42
Война с Россией

Во временно оккупированном Урзуфе Мариупольского района россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, чтобы использовать детей в качестве живого щита

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 25 апреля.

"Противник продолжает использовать детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в собственных целях. Обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава", - объясняет Генштаб.

Кроме того, в сводке рассказывается, что в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области россияне ночью обыскивают дома, крадут бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

Авиация ВСУ за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники, а также радиолокационную станцию российских агрессоров.

Россияне за день нанесли 6 авиаударов и 10 раз обстреляли из РСЗО территорию Украины

За день российские оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по Купянску Харьковской области. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Коренек, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья Огурцово, Гатище, Амбарное на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такая:

  • На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Верхнекаменское и Переездное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия на направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевке, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковиевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них – Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Горькое, Белогорье Запорожской области и Дудчаны, Берислав, Веселое, Высунцы, Инженерное, Кизомыс, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс повреждено более 10 жилых домов мирных граждан, 2 из них полностью разрушены. Также разрушения претерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Утром 25 апреля российское войско обстреляло центр города Купянск Харьковской области, попав в Краеведческий музей. В результате удара погибли две женщины, 10 человек получили ранения.

Херсонщина
оккупированные территории
Марьинка
Бахмут
потери окуппантов
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