В Уругвае уволили тренера-рекордсмена, возглавлявшего футбольную сборную с 2006 года
Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая по футболу, в котором работал с 2006 года
Об этом сообщает официальный сайт Уругвайской ассоциации футбола.
"Мы подчеркиваем, что это решение не перечеркивает важный вклад Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем серьезные достижения, достигнутые за эти 15 лет. За это время Уругвая вышел на лидирующие позиции в мировом футболе", – в заявлении Уругвайской ассоциации футбола.
В последнем матче Уругвай сенсационно проиграл Боливии (0:4) – это 4 поражение команды подряд. Сборная занимает 7 место в квалификации ЧМ-2022.
Оскар Табарес руководил сборною Уругвая с 2006 года. Под его руководством команда провела 234 матча, и это как минимум на 67 игр больше, чем у любого другого тренера мира, возглавлявшего сборную.
За свою карьеру 74-летний Табарес также успел поработать в итальянских "Милане" и "Кальяре", испанском "Овьедо", аргентинской "Боке Хуниорс" и других менее известных командах.
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