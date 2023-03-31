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В УПЦ МП заявили, что соглашение о передаче сооружений Киево-Печерской Лавры все еще действительно

31 мартa, 2023 пятница
14:46
Общество

В УПЦ МП заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастырю УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры

Об этом пресс-секретарь УПЦ МП Климент заявил журналистке Еспресо Валерии Пашко.

"Суд открыл производство по ходатайству Украинской православной церкви относительно того, чтобы признать действия Министерства культуры по разрыву соглашения на пользование сооружениями недействительными. Это значит, что соглашение в настоящее время действительно", - сказал Климент и подчеркнул, что иск УПЦ МП не отменен. 

Он добавил, что у него нет оснований покидать это место, поскольку распоряжение 2013 о передаче в безвозмездное пользование монастырю УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры все еще действительно. Климент отметил, что согласно соглашению он обязан содержать эти постройки.

"Если я их оставлю в жертву кому-то из вас, то я буду отвечать перед законом за то, что я ненадлежаще их удерживаю", - заметил Климент.

Спикер УПЦ МП отметил, что ни полиция, ни другие органы не могут в этом случае никак действовать, поскольку не имеют на то юридических оснований.

  • Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
  • Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастырю УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики.
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2023, пятница
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