В УПЦ МП заявили, что соглашение о передаче сооружений Киево-Печерской Лавры все еще действительно

Об этом пресс-секретарь УПЦ МП Климент заявил журналистке Еспресо Валерии Пашко.

"Суд открыл производство по ходатайству Украинской православной церкви относительно того, чтобы признать действия Министерства культуры по разрыву соглашения на пользование сооружениями недействительными. Это значит, что соглашение в настоящее время действительно", - сказал Климент и подчеркнул, что иск УПЦ МП не отменен.

Он добавил, что у него нет оснований покидать это место, поскольку распоряжение 2013 о передаче в безвозмездное пользование монастырю УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры все еще действительно. Климент отметил, что согласно соглашению он обязан содержать эти постройки.

"Если я их оставлю в жертву кому-то из вас, то я буду отвечать перед законом за то, что я ненадлежаще их удерживаю", - заметил Климент.

Спикер УПЦ МП отметил, что ни полиция, ни другие органы не могут в этом случае никак действовать, поскольку не имеют на то юридических оснований.