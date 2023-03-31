Об этом информирует прессслужба УПЦ МП .

"31 марта, в 10 часов в Киево-Печерскую Лавру планирует прибыть комиссия с целью опечатать храмы. Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. Специально подготовленные лица из радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение. Провокаторы будут все фиксировать на видео", - пишут в заявлении.

После препятствования работе журналистов и комиссии по принятию-передаче госимущества Киево-Печерской лавры руководители УПЦ МП призвали не поддаваться на провокации.

"Запрещено разговаривать с провокаторами или каким-либо образом уделять им внимание. Основная цель злоумышленников - привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию на свои действия. Если вы видите, что провокаторы подходят к любому верующему, вы должны немедленно подойти к провокаторам. верующего и объяснить ему, что он не должен общаться с провокаторами или реагировать на них", - подчеркивают в УПЦ МП.