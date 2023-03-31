В УПЦ МП заявили, что храмы Лавры опечатывать приедет комиссия с "радикалами": просят верующих не поддаваться на "провокации"
31 марта главы Украинской православной церкви, аффилированной с московским патриархатом, призвали не поддаваться на провокации "подготовленных лиц из радикалов"
Об этом информирует прессслужба УПЦ МП .
"31 марта, в 10 часов в Киево-Печерскую Лавру планирует прибыть комиссия с целью опечатать храмы. Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. Специально подготовленные лица из радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение. Провокаторы будут все фиксировать на видео", - пишут в заявлении.
После препятствования работе журналистов и комиссии по принятию-передаче госимущества Киево-Печерской лавры руководители УПЦ МП призвали не поддаваться на провокации.
"Запрещено разговаривать с провокаторами или каким-либо образом уделять им внимание. Основная цель злоумышленников - привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию на свои действия. Если вы видите, что провокаторы подходят к любому верующему, вы должны немедленно подойти к провокаторам. верующего и объяснить ему, что он не должен общаться с провокаторами или реагировать на них", - подчеркивают в УПЦ МП.
- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . Однако представители УПЦ МП подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- В Минкульте заявили, что пока Хозяйственный суд не примет решения об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры. Ранее в Минкульте объясняли , что УПЦ МП должен выселиться из Лавры даже несмотря на судебный иск.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть уволена, но против представителей УПЦ МП силу применять не будут. Данилов подчеркнул, что монахов никто не выселяет, но законы Украины должны выполняться всеми.
- 30 марта комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, помешали верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Кроме того, УПЦ М провела в Киево-Печерской лавре службу, хотя должна была освободить здание 29 марта.
- В тот же день митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- Суд отклонил иск УПЦ МП о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры.
- Правительство упразднило распоряжение Виктора Януковича от 2013 года о передаче объектов Лавры УПЦ МП.
- Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев предположил, что украинскому государству, возможно, придется получить решение суда о выселении представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.
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