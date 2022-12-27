Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В УПЦ МП в декабре истекает аренда двух храмов Киево-Печерской лавры, наместник Павел обратился к Зеленскому

В УПЦ МП в декабре истекает аренда двух храмов Киево-Печерской лавры, наместник Павел обратился к Зеленскому

27 декабря, 2022 вторник
01:53
Общество

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины с просьбой покинуть Успенский и Трапезный соборы за УПЦ (МП)

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины с просьбой покинуть Успенский и Трапезный соборы за УПЦ (МП)

Видеообращение Павла было опубликовано на Youtube-канале Киево-Печерской Лавры.

Как рассказал митрополит Павел, 26 декабря директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщил ему, что 31 числа истекает срок аренды Успенского и Трапезного соборов на территории Верхней Лавры.

"Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского соборов. Нас никто не известил в письменном виде хотя бы за месяц, у нас на руках долгосрочные договоры аренды, мы служили до войны ежедневно", — посетовал наместник Лавры.

Он призвал Зеленского прийти в Лавру, чтобы убедиться "собственными глазами, сколько верующих приходят на богослужение в воскресный или праздничный день".

Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт проверяли центральные органы власти и правоохранители.

Впоследствии наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России.

А Служба безопасности Украины приступила к уголовному производству по факту происшествия в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Также обыски проводились в храмах и монастырях УПЦ (МП) по всей Украине, в ходе которых было обнаружено немало доказательств связей с Россией и антиукраинские материалы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
25 декабря, 2022 воскресенье
Священников Московского патриархата с 1 января могут перестать пускать в Успенский собор Киево-Печерской лавры, - митрополит Павел
Станислав Коломиец
25 декабря, 2022 воскресенье
Российская пропаганда распространила фейк с "наказанием пленного" под Бахмутом защитника Украины. Но сам "пленник" находится сейчас в Киеве
російська армія, мобілізація
26 декабря, 2022 понедельник
"Россия в тупике": Буданов спрогнозировал, как будут разворачиваться боевые действия зимой
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
27 декабря
02:48
"Летом вирус вряд ли сможет вернуться": врач Charité прогнозирует завершение пандемии COVID-19
02:20
Экспредседатель СБУ Якименко стал главой "спецслужбы" оккупированной Херсонщины
01:26
Вооруженные силы Сербии приведены в режим повышенной боевой готовности
00:59
Австрия поддержит вступление Украины в ЕС в случае успешных реформ
00:30
Двойная смерть в Индии. Погибли один из самых богатых в России местных депутатов и его друг
2022, понедельник
26 декабря
23:36
Около 9 млн украинцев остаются без электроснабжения, - Зеленский
22:48
Зеленский назвал болезненной ситуацию на восточном фронте и отметил успехи трех бригад ВСУ
22:25
Самолет Lufthansa
Финская авиакомпания предлагает украинцам скидку в 95% на билеты в Хельсинки
21:30
Обзор
Атака дрона на авиабазу РФ, Путин "готов говорить со всеми", а Лукашенко боится нападения на Украину. Мировые СМИ об Украине 26 декабря
21:18
Херсонский журналист Антон Коломиец погиб, защищая Украину
21:15
Эксклюзив
Россияне могут объявить эвакуацию из Энергодара, ведь панически боятся наступления ВСУ и партизан, - депутат Запорожского районного совета Кирильчук
20:56
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возможности Украины наносить удары по территории РФ будут только увеличиваться. Колонка Сергея Згурца
20:40
В Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию, - депутат облсовета Хлань
20:14
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:07
OPINION
Раша и "медведь"
19:52
Более 70 самолетов: Тайвань заявил о самом большом вторжении китайской авиации в воздушное пространство острова
19:30
В одном из районов Херсона возникла угрожающая ситуация: у большинства жителей отсутствует электро- и теплоснабжение и вода
19:30
Обзор
Победные новости 306-го дня войны: взрывы в Энгельсе, пленные оккупанты и общая банковская сеть
19:26
Обновлено
Оккупанты наносят удары по Харькову, – глава ОВА
19:11
Константин Жеваго поздравил украинцев с рождественско-новогодними праздниками
19:08
За два дня по "зерновому коридору" из украинских портов вышли 9 судов с 390 тыс. тонн агропродукции
19:04
РФ назначила нового командующего западным военным округом, - разведка
18:58
На Запорожье остановились наиболее энергоемкие предприятия, - глава ОВА
18:48
Милош Земан
Президент Чехии Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года
18:46
РФ потеряла до 300 военных погибшими и ранеными в Луганской и Херсонской областях, еще столько же вагнеровцев проходят лечение, - Генштаб
18:30
Эксклюзив
За донорские средства ремонты поврежденных построек обходятся в разы дешевле, чем это делает государство, - исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб"
18:25
Вражеские ДРГ пытаются перебраться через Днепр возле Херсона, но ВСУ их уничтожают, - руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления
18:14
Эксклюзив
Даже 2 млн армейцев РФ не приведут к перелому в войне в их пользу, - военный эксперт Самусь
18:05
OPINION
Россия нашла себе новый оружейный склад в Северной Корее
18:00
Анонс
"На связи", 18:30. Путин или Patriot – кто кого?
17:55
Более 13 млн украинцев с начала войны получили гуманитарную помощь от международных организаций
17:36
На Черниговщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу, причастна организация местного депутата
17:35
Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM в 2023 году
17:30
Анонс
Конец спецоперации, 18:00. Вояка года: Гиркин против Соловьева
17:27
Константин Жеваго получил благодарность от Вооруженных сил Украины
17:16
Зеленского пригласили в Литву на церемонию вручения премии Свободы в январе
17:10
Путин создал для Медведева новую должность в военно-промышленной комиссии РФ
16:56
У Зеленского назвали одну из главных задач по санкциям против РФ
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV