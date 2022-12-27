В УПЦ МП в декабре истекает аренда двух храмов Киево-Печерской лавры, наместник Павел обратился к Зеленскому
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины с просьбой покинуть Успенский и Трапезный соборы за УПЦ (МП)
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины с просьбой покинуть Успенский и Трапезный соборы за УПЦ (МП)
Видеообращение Павла было опубликовано на Youtube-канале Киево-Печерской Лавры.
Как рассказал митрополит Павел, 26 декабря директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщил ему, что 31 числа истекает срок аренды Успенского и Трапезного соборов на территории Верхней Лавры.
"Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского соборов. Нас никто не известил в письменном виде хотя бы за месяц, у нас на руках долгосрочные договоры аренды, мы служили до войны ежедневно", — посетовал наместник Лавры.
Он призвал Зеленского прийти в Лавру, чтобы убедиться "собственными глазами, сколько верующих приходят на богослужение в воскресный или праздничный день".
Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт проверяли центральные органы власти и правоохранители.
Впоследствии наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России.
А Служба безопасности Украины приступила к уголовному производству по факту происшествия в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Также обыски проводились в храмах и монастырях УПЦ (МП) по всей Украине, в ходе которых было обнаружено немало доказательств связей с Россией и антиукраинские материалы.
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