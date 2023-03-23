В УПЦ МП решили "защищать" Лавру всеми законными средствами и заявили, что монахи не будут покидать территорию святыни после 29 марта
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что буду защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта
Об этом говорится в обращении синода УПЦ МП .
"Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню – Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру", – отметили в заявлении.
В УПЦ МП заявили о нарастающем давлении и призвали верующих к "твердому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие".
Церковники начали хвастаться, что восстанавливали Лавру, которая была в аренде с 1988 года. В настоящее время власти пытаются их "всесторонне запугать, уговорить на какой-то "компромисс" и, в результате, просто уничтожить".
Синод УПЦ МП в ответ якобы на обращение "благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре", пообещали, что "никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое Православие".
"Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и твердому стоянию в вере", – говорится в заявлении.
Также в видеообращении на YouTube-канале Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что даже после прекращения договора аренды монахи не могут выселиться из Киево-Печерской Лавры.
"Нам дали две недели – до 29 марта – выселились из здания. Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь для монахов и паломников. У нас просто нет места, куда это все - кухни, прачечная. У нас нет места, а мы не намерены что-то оставлять", - говорится в сообщении.
- Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников лавры, прославлявшего "русский мир".
- 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры к государству.
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- Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лавры расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.
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