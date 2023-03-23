Об этом говорится в обращении синода УПЦ МП .

"Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню – Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру", – отметили в заявлении.

В УПЦ МП заявили о нарастающем давлении и призвали верующих к "твердому и непоколебимому стоянию в вере, проповедующей не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие".

Церковники начали хвастаться, что восстанавливали Лавру, которая была в аренде с 1988 года. В настоящее время власти пытаются их "всесторонне запугать, уговорить на какой-то "компромисс" и, в результате, просто уничтожить".

Синод УПЦ МП в ответ якобы на обращение "благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре", пообещали, что "никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое Православие".

"Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и твердому стоянию в вере", – говорится в заявлении.

Также в видеообращении на YouTube-канале Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что даже после прекращения договора аренды монахи не могут выселиться из Киево-Печерской Лавры.

"Нам дали две недели – до 29 марта – выселились из здания. Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь для монахов и паломников. У нас просто нет места, куда это все - кухни, прачечная. У нас нет места, а мы не намерены что-то оставлять", - говорится в сообщении.