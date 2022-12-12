Я присутствовал на Комитете Верховной Рады, на котором разрабатывался законопроект о запрете УПЦ-МП. В первую очередь хочу отметить, что основной проект закона, представленный народным депутатом Николаем Княжицким, является наиболее основательным и самым мощным законопроектом, который нужно сейчас принимать. Понятно, что к этому законопроекту есть определенные замечания у экспертного сообщества. Также было обусловлено, что на втором этапе согласования этого законопроекта к нему будут привлечены специалисты и эксперты. Все это нужно для доработки проекта закона, чтобы он отвечал стандартам украинского законодательства и международным правовым нормам. Это очень важно. Поскольку Украина — это правовое государство, и нам важно также понимать, что религиозные сообщества создаются исключительно для того, чтобы удовлетворять религиозные и духовные потребности гражданского общества.

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Однако они не должны заниматься делами государства и вмешиваться в политическую жизнь страны. Тем более продвигать идеологию, которая враждебна для государства. Именно на это и направлен этот законопроект. Я считаю, что проект закона о запрете деятельности УПЦ-МП имеет хорошую перспективу его принятия. Пока мы еще ничего не знаем о законопроекте, который разрабатывает Кабинет Министров по поручению президента Украины и СНБО. Возможно, он тоже будет достоин внимания, чтобы решать проблему деятельности УПЦ-МП в Украине. Однако можно утверждать, что государство серьезно занялось этими вопросами.

"Русский мир" является реваншистской идеологией, главной идеей которой является отрицание существования украинской реальности. Это признаки тоталитарной идеологии, направленной на уничтожение украинского государства, и представители УПЦ-МП являются проводниками этой идеологии.

Евстратий (Зоря) прав, когда говорит, что у Украины есть гибридный вариант связей с Московским патриархатом. Главной связью украинцев с Московским патриархатом является каноническая связь. И многие это признают. Каноническая связь намного важнее для церкви, чем какие-либо формальные юридические связи. Поскольку именно через каноническую связь Московской патриархии они связываются с мировым православием. Это означает, что Московский патриархат является общинами и гражданскими обществами в Украине. Именно так говорят представители Вселенского патриархата. УПЦ-МП в православном мире рассматривают не как независимую и самостоятельную церковь. Каждый день мы получаем информацию, что в храмах УПЦ (МП) находят литературу и доказательства, свидетельствующие не просто о связях с Россией, а о пропаганде "русского мира". А "русский мир" является реваншистской идеологией, главной идеей которой является отрицание существования украинской реальности. Это признаки тоталитарной идеологии, направленной на уничтожение украинского государства, и представители УПЦ-МП являются проводниками этой идеологии. Не все, но большинство из них. Поэтому я считаю, что большинство священников, после принятия законопроекта о запрете деятельности УПЦ-МП, будут вынуждены решать вопросы собственного существования в новых реалиях. В частности, объединиться с ПЦУ или вступить в диалог со Вселенским патриархом. То есть четко отметить свою украинскую позицию.

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Есть и другая проблема. Епископат, который должен быть проводником политики церкви, просто молчит. Молчат об идеологии "русского мира". Нет никакого осуждения этой идеологии. Они не говорят о коллаборантах. Я ни разу не слышал от епископов осуждения коллаборационизма. Они выводят их за скобки, и все. Это значит, что нет переосмысления своей роли в Украине как раз во время войны. От верующих мы уже слышали, что епископы УПЦ-МП говорят, что их угнетают и называют себя "церковью мучеников". Эта информация подтверждает, что в кулуарах УПЦ-МП ведутся разговоры о том, чтобы надеть на себя ризы мучеников.

Епископ, который должен быть проводником политики церкви, просто молчит. Молчат об идеологии "русского мира". Нет никакого осуждения этой идеологии. Они не говорят о коллаборантах. Я ни разу не слышал от епископов осуждения коллаборационизма

Обыски СБУ и правоохранительных органов храмов УПЦ-МП важны. Однако эти меры запоздалые. Последовательность действий правоохранительных органов позволяет представителям УПЦ-МП что-то прятать и готовиться к встречам с СБУ. Однако действительно это важные акты и обязанности СБУ. Поскольку существование и деятельность УПЦ-МП вышло на уровень национальной безопасности украинского государства. Поэтому чем больше у нас будет качественного материала, тем быстрее состоится оздоровление самой церкви.

В то же время сейчас мы теряем время. Поскольку СНБО дало поручение Кабинету министров разработать проект закона о запрете деятельности УПЦ (МП) в Украине. Этот промежуток времени представители УПЦ-МП постараются создать опасное для нас явление. Они пытаются представить себя находящейся под давлением государства церковью. Я постоянно отрицаю эти утверждения. Поскольку в УПЦ-МП проходят обыски и расследования не из-за имени Иисуса Христа, а из-за пропаганды "русского мира".

Законопроект о запрете УПЦ-МП, который уже готов, нужно принимать немедленно. Ведь отсрочка приведет к тому, что представители УПЦ-МП будут разгонять и дальше свои утверждения о том, что их церковь преследуют. В этом есть опасность.

Специально для Еспресо

Об авторе. Игорь Козловский, религиовед, общественный деятель

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