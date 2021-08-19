В Управлении туризма КГГА провели обыски
Правоохранители провели обыски в помещении Управления туризма Киевской городской государственной администрации
Об этом передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В четверг, 19.08.2021, Печерской окружной прокуратурой г. Киева совместно с ГУ БКОП СБУ на основании постановления суда проведены неотложные следственные (розыскные) действия в помещении Управления туризма и промоций КГГА", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следственные действия проведены с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись.
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