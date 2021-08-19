В Управлении туризма КГГА провели обыски

Об этом передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В четверг, 19.08.2021, Печерской окружной прокуратурой г. Киева совместно с ГУ БКОП СБУ на основании постановления суда проведены неотложные следственные (розыскные) действия в помещении Управления туризма и промоций КГГА", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следственные действия проведены с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись.



Напомним, что 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА из-за схем на строительстве Подольского моста

Кроме того, мэр Кличко заявил, что "Массовые обыски должны создать основу для назначения главой КГГА "залетного ставленника".

Впоследствии правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Также прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет".

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