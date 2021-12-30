В УПЛ вернулся один из лучших украинских тренеров

Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".

Одесситы подписали с Григорчуком контракт на три года. Тренер уже заявил, что рад вернуться в Одессу.

"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было больше положительных эмоций",- сказал Григорчук.

56-летний тренер уже возглавлял "Черноморец" в 2010-2014 годах. Под его руководством одесситы выходили в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы.

Также Григорчук тренировал запорожский "Металлург", латвийские "Динабург", "Вентспилс", азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану" и белорусский "Шахтер" из Солигорска. Выигрывал чемпионаты Латвии, Казахстана и Беларуси.

В должности главного тренера "Черноморца" Роман Григорчук заменил Юрия Мороза, под руководством которого одесситы ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.