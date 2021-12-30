В УПЛ вернулся один из лучших украинских тренеров
Романа Григорчука назначили новым главным тренером одесского "Черноморца"
Об этом сообщает официальный сайт "Черноморца".
Одесситы подписали с Григорчуком контракт на три года. Тренер уже заявил, что рад вернуться в Одессу.
"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было больше положительных эмоций",- сказал Григорчук.
56-летний тренер уже возглавлял "Черноморец" в 2010-2014 годах. Под его руководством одесситы выходили в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы.
Также Григорчук тренировал запорожский "Металлург", латвийские "Динабург", "Вентспилс", азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану" и белорусский "Шахтер" из Солигорска. Выигрывал чемпионаты Латвии, Казахстана и Беларуси.
В должности главного тренера "Черноморца" Роман Григорчук заменил Юрия Мороза, под руководством которого одесситы ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.
- Напомним, 14 декабря сообщалось, что новым главным тренером "Черноморца" станет Роман Григорчук.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное