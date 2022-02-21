В УПЛ утвердили расписание матчей 21-22 туров чемпионата Украины по футболу
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21 и 22 туров чемпионата Украины 2021/22
Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Украинская Премьер-лига
21-й тур
11 марта
19:30 "Мариуполь" – "Ингулец"
12 марта
14:00 "Днепр-1" – "Металлист 1925"
17:00 "Шахтер" – "Минай"
19:30 "Колос" – "Динамо"
13 марта
14:00 "Верес" – "Десна"
17:00 "Львов" – "Рух"
19:30 "Ворскла" – "Заря"
14 марта
19:30 "Александрия" – "Черноморец"
22-й тур
16 марта
19:00 "Днепр-1" – "Шахтер"
17 марта
17:00 "Динамо" – "Металлист 1925"
19:30 "Десна" – Ворскла"
18 марта
19:00 "Заря - Рух"
19 марта
14:00 "Мариуполь" – "Колос"
17:00 "Черноморец" – "Минай"
20 марта
17:00 "Ингулец" – "Александрия"
19:30 "Львов" – "Верес"
- 3 февраля стало известно, что клубы УПЛ реже всего в Европе проводят трансферы футболистов за деньги.
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