В упавшей в Молдове ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ
Саперы исследовали ракету, упавшую на севере Молдовы возле Бричан во время массированного обстрела Украины 5 декабря. Угрозы взрыва нет
Об этом сообщает News Maker со ссылкой на министерство внутренних дел в Молдове.
"Специалисты Bombteh исследовали ракету, все четыре ее части, найденные в разных зонах, и пришли к выводу, что там нет взрывчатых веществ или объектов", – говорится в сообщении.
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