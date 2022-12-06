В упавшей в Молдове ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ

Об этом сообщает News Maker со ссылкой на министерство внутренних дел в Молдове.

"Специалисты Bombteh исследовали ракету, все четыре ее части, найденные в разных зонах, и пришли к выводу, что там нет взрывчатых веществ или объектов", – говорится в сообщении.

Россия 5 декабря массированно обстреляла Украину ракетами, в Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты.

Во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета .

МИД призвал международных партнеров предоставить Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что международное сообщество должно усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну.