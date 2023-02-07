Об этом рассказал в вечернем обращении Владимир Зеленский.

"Встретился сегодня с посольствами нашей благотворительной платформы United24 – нашей спортсменкой Элиной Светолиной и французским режиссером Мишелем Хазанавичусом. Мишель присоединился к послам и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос United24 во Франции, и я верю, что этот голос будет мощным", - прокомментировал присоединение режиссера президент Украины.