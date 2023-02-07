В United24 появился первый представитель от Франции
Первым представителем Франции на платформе United24 стал режиссер Мишель Хазанавичюс
Об этом рассказал в вечернем обращении Владимир Зеленский.
"Встретился сегодня с посольствами нашей благотворительной платформы United24 – нашей спортсменкой Элиной Светолиной и французским режиссером Мишелем Хазанавичусом. Мишель присоединился к послам и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос United24 во Франции, и я верю, что этот голос будет мощным", - прокомментировал присоединение режиссера президент Украины.
- Американский музыкант, певец, лауреат премий Grammy и Academy of Country Music Awards Брэд Пейсли стал послом UNITED24 и будет поддерживать восстановление Украины.
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