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В уникальном украинском проекте сбываются мечты погибших Героев

17 декабря, 2021 пятница
13:25
война с Россией

На телеканале Еспресо состоялась премьера документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах". Это авторский проект ведущей Ирины Коваль, созданный при поддержке Украинского культурного фонда

Мы пообщались с автором.



Ирина Коваль, автор и ведущая теле- и радиопроектов, волонтер, мама троих детей, жена участника АТО:

- Проект состоит из 6 серий, каждая из них - это история одного Героя.

Выбрать Героев было сложно. Поскольку я уверена, что гораздо больше павших за Украину Героев достойны того, чтобы о них снять фильмы. Я общалась с друзьями, участниками АТО/ООС, выучила почти на память Книгу памяти, чтобы найти героев для экранизации. Но в процессе работы я нашла больше тех, о ком теперь хочу рассказать миру.

Дольше всего я искала киборга Сергея Колодия. Историю военного мне рассказал знакомый. Он не назвал имя и фамилию, только сказал, что этот киборг спас более 20 своих собратьев и героически погиб.

Мы с редактором проекта начали поиски. Общались с участниками АТО/ООС и женами павших. Затем начали писать запросы в МОУ, ВСУ и в различные подразделения. Но ответы были неутешительны: никто не знал о таком киборге.

Я так увлеклась этой историей, что он мне снился. Приходил во сне и спрашивал: "Ну что - ищешь?" и я отвечала, что ищу. Он говорил: "Ну, ищи!"

Я не теряла надежду и, в очередной раз перечитывая "Книгу памяти", наткнулась на него.

Сергей Колодий - это киборг, совершивший настоящий подвиг. Он спас жизнь многим воинам, находившимся с ним в аэропорту. За это удостоен звания Героя Украины, но о нем не снято ни одного фильма.

Я убеждена, что его подвиг достоин не только награды, но и того, чтобы о нем узнал весь мир.

Но самое главное - я очень хотела осуществить мечту Сергея Колодия, отдавшего свою жизнь, защищая Украину.

Ведь главная цель проекта - не просто рассказать о тех, кто боролся за свободу и независимость Украины, и передать будущим поколениям историю и объединить украинцев ради защиты своей страны во всех сферах. Я стремилась переместить акценты с трагического описания войны и смерти на рассказ о жизни и становлении волевой личности, а в результате осуществить мечту главного героя фильма, что станет своеобразным продолжением его жизни.

После долгих переговоров и написания запросов, мечта Сергея Колодия была осуществлена и присвоено ему звание майора. Ведь вся его жизнь - это военная служба, и именно об этом он мечтал.

Все Герои, о которых мы рассказали, очень разные. Молодому Оресту Квачу навсегда осталось 23 года, он ровесник Независимости. Мечтал он о том, чтобы у всех детей в Украине был свободный доступ к спорту. Ведь в его родном городе Залещики, в гимназии, где он учился, не было спортивной площадки. Мечта Ореста сбудется уже к концу 2021 года, сейчас ведется работа по установке спортплощадки.

Самому старшему Герою проекта “Живые мечты. АТО. Истории Героев в лицах" навсегда осталось 54 года. Александр Романенко (позывной "Скиф") служил в Афганистане. По возвращении со службы еще больше начал ценить свою Родину и рассказывал друзьям, что ближайший сосед придет на нашу землю и нужно быть готовыми к этому. Он стал поселковым головой родной Старой Синявы. А когда его давние прогнозы оправдались и в Украину вторглись российские захватчики, политик взял отпуск и ушел добровольцем на Восток. Александр был уверен, что нужен Родине и его боевой опыт поможет быстро освободить Восток. Погиб, спасая собрата от пули снайпера. Сейчас мы на пути мечты "Скифа". Он хотел переименовать центральную площадь в Старой Синяве в площадь Павших за Украину и установить на ней памятник. Скульптор Петр Старух работает над созданием проекта и как только мы будем знать, сколько нужно средств на его реализацию, объявим общую стоимость. Договоренности с местными властями уже достигнуты.

Есть в нашем проекте и серия о человеке, который долгое время был инкогнито. Это Денис Волочаев, позывной "Бахус". Полковник (посмертно) Службы безопасности Украины, оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А". Герой Украины (посмертно).

Денис родился в Луганске и потому считал, что это его личная война. Он мечтал об освобождении своего родного города и все для этого сделал. "Бахус" был одним из лучших снайперов Украины - получил победные и призовые места на международных соревнованиях по снайпингу среди военных и правоохранителей. Его собратья пообещали, что обязательно осуществят его мечту. А мы смогли осуществить детскую мечту Дениса, которую он надеялся воплотить после окончания войны на Востоке.

История Андрея Аболмасова с позывным "Док" была самой эмоциональной. Такие отзывы написали наши зрители. Андрей спас более 8 побратимов, сделав только одно движение при обстреле. Он был фельдшером, и мечты его о том, как помочь людям. Он хотел, чтобы военные получили достойную реабилитацию.

Одна из серий посвящена женщине. Екатерина Носкова - одна из первых женщин, ушедших на Восток. Старший солдат Вооруженных Сил Украины 17-го отдельного мотопехотного батальона (57-я отдельная мотопехотная бригада). Родилась в Знаменке Кировоградской области. Жила и работала почтальоном в отделении Укрпочты в поселке Знаменка Вторая. Воспитывала сына. Награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно) и отличием "Народный Герой Украины" (посмертно).

Дома у нее остался 3-летний сын, которому она напоследок пообещала путешествие к морю. Но не успела его реализовать… Мы осуществили ее мечту и отправили бабушку вместе с мальчиком в заграничный отдых.

Это первый за всю историю Украины проект, созданный для того, чтобы завершить то, про что мечтали наши защитники, но не успели сделать при жизни. Этим мы чтим Героев. А также рассказываем другим о том, что люди, совершившие подвиг ценой собственной жизни, жили среди нас - они также строили планы, имели семьи, свои увлечения и мечты, но в определенный момент приняли решение, которое сделало их Героями. Это проект-напоминание всем живущим в Украине, что здесь идет война. И герои - среди нас.

Я точно знаю, что героями не рождаются. Ими становятся. На конкретных примерах мы показываем, как это происходит: как с самого детства формируется характер воина, закаляются мужество и решительность, какие переломные моменты в жизни становятся решающими.

Общество
Ирина Коваль
эспрессо
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