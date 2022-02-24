В Уманском районе Черкасской области объявили эвакуацию
Глава Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил, что в ближайшее время будет известен уровень угрозы для Черкасщины и план действий, в одном районе объявлена эвакуация
Об этом он написал в Telegram.
"На эту минуту ситуация такова. Уманский район: объявляем эвакуацию населения в радиусе воинской части - 30 км от Рассешек. Скоро прибудут автобусы. У кого есть собственный транспорт - воспользуйтесь им!" - говорится в сообщении.
Скичко отметил, что будет сообщать всю актуальную информацию и призвал не паниковать.
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