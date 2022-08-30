В Умани запретили проводить массовые мероприятия на празднование Рош ха-Шана

Такое решение было принято начальником Черкасской областной военной администрации Игорем Табурцом совместно со штабом обороны области, сообщает Черкасская ОВА.

"Усиленные меры безопасности в эти дни связаны с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что на сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"В этот период на территории города также будут внедрены дополнительные ограничения: запрещение продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий; усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан; запрещение движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети; ограничение доступа к местам паломничества", - добавили в ОВА.

В то же время Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины рекомендуют верующим воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Те, кто все же решится совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности.

Справочно. Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходящуюся на конец сентября — начало октября. В Украине праздник известен широкой публике, в основном, благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана, которая есть в Умани. В последний год своей жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики, во главе с Натаном, истолковали это как призыв к посещению могилы учителя. Это мнение довольно популярно как среди хасидов, так и, вообще, среди верующих иудеев. Поэтому каждый год в Умань съездятся тысячи евреев.

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