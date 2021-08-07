В Умани возле детсада застрелили алабая
Днем 5 августа в Умани 70-летний мужчина застрелил алабая вблизи детского сада. По данным полицейских, выстрелы производились из пистолета и ружья, которые каким-то образом имел при себе мужчина
Сегодня, 7 августа 2021, Черкасское издание Обо всем обнародовало известные пока подробности этого случая, передает Еспресо.TV .
Свидетели инцидента сообщают, что пес имел хозяев, но по неизвестным причинам в течение нескольких часов гулял по городу. Зоозащитники Умани отмечают, что из показаний различных свидетелей пес вел себя адекватно - ни на кого не нападал и не проявлял агрессии.
"Пес домашний, но пол дня гулял по городу, из показаний разных людей, вел себя адекватно. Поэтому сказать, что руководило мужчиной, который стрелял, мы не можем. Говорит, что пес бросился, хотя стрелок, из показаний граждан, обладает территорией, где пес временно проживал ", - отмечают зоозащитники.
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Уманчанка Людмила Драч отмечает, что в собаку стреляли несколько раз.
"Этот пес находился на территории комплекса" Олимп "около трех недель. Сильно завывал по ночам. И никто из соседей не посмел обидеть собаку. А у владельца рука поднялась и сердце не встрепенулось. Событие состоялось в полдень. В это время некоторые родители забирают детей из 8 сада, расположенного напротив комплекса. А если бы шли дети, а пули срикошетила? Выстрелов было 4-5 ", - отмечает женщина.
В тот же день, 5 августа, Нацполиция Черкасской области открыла уголовное производство по статье по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.
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