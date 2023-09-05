В Умани усилили меры безопасности из-за съезда паломников на Рош га-Шана
В период с 9 по 22 сентября в Умани Черкасской области ужесточились меры безопасности, в частности, введен запрет на продажу алкоголя и пиротехники
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, будут запрещены:
- продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);
- продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.
Также с 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу.
"Процедура контроля как в прошлом году", - уточнил Табурец.
Он подчеркнул, что эти меры необходимы для того, чтобы обезопасить местных жителей и приезжих.
Известно, что в Украину для празднования Рош га-Шана планируют в этом году прибыть около 20 тыс. паломников.
- В августе посол в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении безвиза с Израилем в целях безопасности паломников. "Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль – ред.) по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно вы хотите защитить своих", - сказал дипломат.
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