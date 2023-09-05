В Умани усилили меры безопасности из-за съезда паломников на Рош га-Шана

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, будут запрещены:

продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);

продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Также с 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу.

"Процедура контроля как в прошлом году", - уточнил Табурец.

Он подчеркнул, что эти меры необходимы для того, чтобы обезопасить местных жителей и приезжих.

Известно, что в Украину для празднования Рош га-Шана планируют в этом году прибыть около 20 тыс. паломников.