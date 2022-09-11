В Умани сработала ПВО, обломки сбитого объекта повредили дом
Во время сегодняшней утренней воздушной тревоги в Умани сработала ПВО
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Во время утренней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение. К счастью, люди не пострадали. Берегите себя!" - написал Табурец.
- Напомним, житель Умани сговорился с российской разведкой и собирал для оккупантов тайные сведения о подразделении ВСУ в Черкасской области
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