В Умани сработала ПВО, обломки сбитого объекта повредили дом

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Во время утренней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение. К счастью, люди не пострадали. Берегите себя!" - написал Табурец.

Напомним, житель Умани сговорился с российской разведкой и собирал для оккупантов тайные сведения о подразделении ВСУ в Черкасской области

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