Об этом сообщила в Facebook мэр Умани Ирина Плетнева.

По ее словам, электроэнергии не хватает даже на запитку критической инфраструктуры.

"В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города запитана частично", - рассказала Плетнева.

Адреса "Пунктов несокрушимости" в Умани:

ул. Кызыла, 2;

ул. Кызыла, 8;

ул. Независимости, 11;

ул. Независимости, 5;

ул. Небесной сотни, 13;

ул. Садовая, 9;

ул. Садовая, 7;

ул. Республиканская, 1;

ул. Мичурина, 7;

ул. Котляревского, 23а;

ул. Независимости, 69/20;

ул. Центральная, 9, (село Полянецкое);

ул. Николая Хвылевого, 17;

ул. Интернациональная, 77;

ул. Киевская, 21;

ул. Короленко, 24;

ул. Набережная, 6;

ул. Европейская, 76;

ул. Гонты, 3.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что российские оккупанты пытаются сделать невозможным поставки электроэнергии из одного региона Украины в другой.

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