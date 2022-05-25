В Умани прогремели взрывы

Об этом сообщили в приложении "Тревога", информацию также подтверждают местные.

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 19:36. Взрывы прогремели в районе 20:00. Официальной информации о локации авиаудара и жертвах пока нет.

Местным лучше оставаться в укрытиях.