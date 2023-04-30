В Умани попрощаются с пятью погибшими в результате ракетного удара

Об этом в telegram сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Сегодня Уманская община будет прощаться с пятью погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку. Светлая память и соболезнования родным", - написал Табурец.

Имена погибших и время и место прощания сообщили в Уманском горсовете.