В Умани попрощаются с пятью погибшими в результате ракетного удара
В воскресенье, 30 апреля, состоится захоронение жителей Умани, погибших в результате ракетного удара России по многоэтажке
Об этом в telegram сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Сегодня Уманская община будет прощаться с пятью погибшими в результате попадания российской ракеты в многоэтажку. Светлая память и соболезнования родным", - написал Табурец.
Имена погибших и время и место прощания сообщили в Уманском горсовете.
- 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей .
- В субботу, 29 апреля, в городе Умань Черкасской области завершилась поисково-спасательная операция на месте ракетного удара, совершенного россиянами утром 28 апреля, по состоянию на данный момент две женщины числятся пропавшими без вести.
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