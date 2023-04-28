Об этом сообщает городской голова Умани Ирина Плетнева .

"Социальные службы проводят опрос пострадавших, кому из жителей нужна такая помощь, кому нужно выселение", – рассказывает Плетнева.

Комиссия будет проводить обследование Комарова, 25 и соседних домов, будут оформлены акты пострадавших и имущества, которое нуждается в восстановлении.

"Мы в ближайшее время постараемся, чтобы люди не оставались с открытыми окнами и чтобы оставшиеся без жилья не оказались на улице", - подчеркнула мэр.

Сообщается, чтобы получить помощь, необходимо обратиться в лицей №5. Там также организовали оказание медицинской помощи, питание и теплые вещи для пострадавших.

Фото: Ирина Плетнева

Горсовет обещает выделить средства пострадавшим жителям.