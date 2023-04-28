В Умани определили места отселения пострадавших в результате ракетного удара врага
Уманский городской совет определил локации, куда отселят людей, пострадавших в результате российского ракетного удара. Специалисты работают на месте
Об этом сообщает городской голова Умани Ирина Плетнева .
"Социальные службы проводят опрос пострадавших, кому из жителей нужна такая помощь, кому нужно выселение", – рассказывает Плетнева.
Комиссия будет проводить обследование Комарова, 25 и соседних домов, будут оформлены акты пострадавших и имущества, которое нуждается в восстановлении.
"Мы в ближайшее время постараемся, чтобы люди не оставались с открытыми окнами и чтобы оставшиеся без жилья не оказались на улице", - подчеркнула мэр.
Сообщается, чтобы получить помощь, необходимо обратиться в лицей №5. Там также организовали оказание медицинской помощи, питание и теплые вещи для пострадавших.
Фото: Ирина Плетнева
Горсовет обещает выделить средства пострадавшим жителям.
- Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 10 человек, 17 травмированы.
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