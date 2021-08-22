В Умани обнаружили нелегалов из Израиля
Граждане Израиля нарушили сроки пребывания в Украине. Их обнаружили во время полицейского рейда в городе Умани, Черкасской области
С целью недопущения нарушения миграционного законодательства отработку района компактного проживания паломников Брацлавского хасидизма по улице Пушкинский проводили полицейские Умани совместно с работниками Государственной пограничной службы, сотрудниками Службы безопасности Украины и работниками Уманского отдела Государственной миграционной службы, рассказывает Еспресо.TV .
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"Во время проверки документов иностранцев правоохранители обнаружили, что двое мужчин превысили сроки пребывания в Украине. 20-летний израильтянин нарушил сроки на 60 суток, а 50-летний находился нелегально в Украине с 2015 года", - сообщили сегодня, 22 августа 2021 года, в Национальной полиции.
На обоих нарушителей миграционного законодательства составили административные протоколы по статье 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях.
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Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении граждан в страну их принадлежности.
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