В Умани обнаружили нелегалов из Израиля

С целью недопущения нарушения миграционного законодательства отработку района компактного проживания паломников Брацлавского хасидизма по улице Пушкинский проводили полицейские Умани совместно с работниками Государственной пограничной службы, сотрудниками Службы безопасности Украины и работниками Уманского отдела Государственной миграционной службы, рассказывает Еспресо.TV .



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"Во время проверки документов иностранцев правоохранители обнаружили, что двое мужчин превысили сроки пребывания в Украине. 20-летний израильтянин нарушил сроки на 60 суток, а 50-летний находился нелегально в Украине с 2015 года", - сообщили сегодня, 22 августа 2021 года, в Национальной полиции.











На обоих нарушителей миграционного законодательства составили административные протоколы по статье 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях.



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Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении граждан в страну их принадлежности.



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