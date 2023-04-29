В Умани на месте ракетного удара завершили поисковую операцию: два человека считаются пропавшими
В субботу, 29 апреля, в городе Умань Черкасской области завершилась поисково-спасательная операция на месте ракетного удара, совершенного россиянами утром 28 апреля, по состоянию на данный момент две женщины считаются пропавшими без вести
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в facebook.
Как отметил глава МВД, спасатели работали на грани возможностей, чтобы вытащить людей из-под завалов. Были задействованы тяжелая техника и спецсредства. Помощь оказывали полицейские и добровольцы.
Также отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции спасти удалось 17 человек.
"К сожалению, в результате российского удара 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек умер в больнице. Среди погибших - шестеро детей: трое мальчиков (полутора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14) лет)", – отметил министр.
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Кроме этого, по его данным, идентифицированы все 23 тела. Так, на месте работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК.
Ранения в результате ракетного удара получили девять человек. Медики в сопровождении полиции обеспечили оперативную госпитализацию пострадавших.
"Все службы сработали слаженно и эффективно. Спасибо спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, десяткам жителей Умани, которые присоединились к разбору обрушенного дома", - добавил Клименко.
Он подчеркнул, что работа шла очень быстро, потому что все спешили, до последнего надеясь найти под завалами живых.
- 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 23 человека, среди них – 5 детей .
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