В Умани хасиды напали на женщину в собственной машине, она в больнице, - корреспондент
В Умани хасиды напали на женщину, которая ехала на своей автомашине, из-за того что им нельзя видеть женщин во время Рош ха-Шана (еврейского Нового года)
Об этом в эфире Еспресо рассказал корреспондент Арам Атанесян.
"Около 2 часов дня хасиды-паломники избили местную женщину, которая находилась в своем автомобиле вместе со своим мужем. По словам пострадавших, хасиды сами на них напали. Они начали резать шины, нанесли телесные повреждения женщине и сами получили в ответ от мужа женщины", - отметил он.
По словам корреспондента, у нее легкие телесные повреждения, она сейчас находится в больнице.
"Правоохранители подробно выясняют все обстоятельства. Я так понимаю, что это возникло из-за вероисповедания, потому что сегодня хасиды не должны видеть женщин. По их толкованию, это их отвлекает от молитв", - подчеркнул Атанесян.
Он сообщил, что правоохранители работают в усиленном режиме.
"На подъездах к городу стоят блокпосты, проходит тщательная проверка. Недавно случился
второй инцидент – на подъезде к городу правоохранители пытались проверить документы у одного из хасидов, он начал ссору со стражами порядка. Вроде бы все сейчас нормально", - подытожил корреспондент.
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