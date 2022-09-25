Об этом в эфире Еспресо рассказал корреспондент Арам Атанесян.

"Около 2 часов дня хасиды-паломники избили местную женщину, которая находилась в своем автомобиле вместе со своим мужем. По словам пострадавших, хасиды сами на них напали. Они начали резать шины, нанесли телесные повреждения женщине и сами получили в ответ от мужа женщины", - отметил он.

По словам корреспондента, у нее легкие телесные повреждения, она сейчас находится в больнице.

"Правоохранители подробно выясняют все обстоятельства. Я так понимаю, что это возникло из-за вероисповедания, потому что сегодня хасиды не должны видеть женщин. По их толкованию, это их отвлекает от молитв", - подчеркнул Атанесян.

Он сообщил, что правоохранители работают в усиленном режиме.

"На подъездах к городу стоят блокпосты, проходит тщательная проверка. Недавно случился

второй инцидент – на подъезде к городу правоохранители пытались проверить документы у одного из хасидов, он начал ссору со стражами порядка. Вроде бы все сейчас нормально", - подытожил корреспондент.