В Умани из-за начала празднования Рош ха-Шана дежурят более 100 спасателей, - ГСЧС
В Умани развернули сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Группировка спасателей усилена 29 единицами специальной пожарно-спасательной техники.
В местах компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.
В период со 2 по 9 сентября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош ха-Шана. Ожидается, что количество паломников, которые в этом году приедут в Умань, составит около 50 000 хасидов.
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