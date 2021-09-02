В Умани из-за начала празднования Рош ха-Шана дежурят более 100 спасателей, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



Группировка спасателей усилена 29 единицами специальной пожарно-спасательной техники.



В местах компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.



В период со 2 по 9 сентября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош ха-Шана. Ожидается, что количество паломников, которые в этом году приедут в Умань, составит около 50 000 хасидов.

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