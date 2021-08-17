В Умани до приезда хасидов на Рош ха-Шана провели антитеррористические учения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9 этажный отель, который находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одному из его номеров.



Злоумышленники хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран.



Тренировка происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.



Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу".

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