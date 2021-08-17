В Умани до приезда хасидов на Рош ха-Шана провели антитеррористические учения
Служба безопасности Украины в Черкасской области провела плановые тренировки в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош га-Шана
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По легенде тренировок, "террористы" заминировали 9 этажный отель, который находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одному из его номеров.
Злоумышленники хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран.
Тренировка происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.
Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу".
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