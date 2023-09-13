В Умань уже приехали 11 тыс. хасидов

Об этом сообщил глава Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук в комментарии "Укринформу".

Отмечается, что сейчас в городе ожидают 30 тысяч паломников-хасидов.

"Уже прибыло 11 тысяч хасидов. Всего ожидаем до 30 тысяч паломников. В городе все хорошо, никаких эксцессов не происходит", - сказал Миклащук.

Справка

Рош га-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового