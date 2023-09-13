В Умань уже приехали 11 тыс. хасидов
По состоянию на 13 сентября в Умань Черкасской области прибыли уже 11 тысяч паломников-хасидов на празднование Рош га-Шана
Об этом сообщил глава Уманской районной военной администрации Игорь Миклащук в комментарии "Укринформу".
Отмечается, что сейчас в городе ожидают 30 тысяч паломников-хасидов.
"Уже прибыло 11 тысяч хасидов. Всего ожидаем до 30 тысяч паломников. В городе все хорошо, никаких эксцессов не происходит", - сказал Миклащук.
Справка
Рош га-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового
- Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана.
- 17 августа сообщалось, что более 30 тысяч хасидов намерены прибыть в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош га-Шана.
- 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал хасидов воздержаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана.
- Олег Ганич, первый заместитель городского головы Умани, сообщил , что в город на празднование еврейского Нового года, Рош га-Шана, постепенно прибывают хасиды. По состоянию на утро 11 сентября уже приехало 3-3,5 тысяч паломников.
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