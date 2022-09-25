English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Общество В Умань приехали уже более 23 тысяч хасидов-паломников

В Умань приехали уже более 23 тысяч хасидов-паломников

25 сентября, 2022 воскресенье
11:39
Общество

По состоянию на утро 25 сентября в Умань на празднование Рош га-Шана прибыли уже более 23 тысяч хасидских паломников

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

"Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности", — отмечают в общине.

Справочно. Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходящуюся на конец сентября — начало октября. В Украине праздник известен широкой публике в основном благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана, которая есть в Умани. В последний год своей жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики, во главе с Натаном, истолковали это как призыв к посещению могилы учителя. Это мнение довольно популярно как среди хасидов, так и, вообще, среди верующих иудеев. Поэтому каждый год в Умань съезжаются тысячи евреев.

  • Напомним, предварительно в Умани запретили проводить массовые мероприятия по празднованию Рош га-Шана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Израиль
война с Россией
Умань
Читайте также:
M142 HIMARS
24 сентября, 2022 суббота
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
24 сентября, 2022 суббота
Путину сказали, что его убьют, если он применит ядерное оружие, - Пионтковский
санкции против РФ
24 сентября, 2022 суббота
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 сентября
12:15
Эксклюзив
Путин последними решениями запускает распад России, - Пионтковский
12:02
Эксклюзив
После плена сын потерял 30 кг веса, - мама освобожденного из плена бойца "Азов"
12:01
"Насмешка над глобальными институтами": в Офисе президента отреагировали на ядерные угрозы РФ с трибуны ООН
11:44
Курс валют на 25 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:11
Мейвезер вернулся на ринг и нокаутировал бойца MMA
11:07
В Италии стартовало голосование на досрочных выборах
10:50
Эксклюзив
Николай Маломуж
Путинская репрессивная машина потеряет контроль над мобилизацией, - генерал Маломуж
10:40
В Херсоне в результате удара ВСУ погиб бывший нардеп-регионал Журавко, - росСМИ
10:15
Инфографика
За сутки Россия потеряла 400 военных и 10 БПЛА, – Генштаб
10:14
Обновлено
Россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, горит админздание в центре города
09:56
Британец нокаутировал экс-чемпиона мира и стал претендентом на титул Усика
09:45
Враг выпустил по Днепропетровщине более 170 снарядов из "градов": повреждены электроподстанции
09:33
Часть мобилизованных в РФ бросят на латание "дыр" росгвардии, - британская разведка
09:24
Эксклюзив
За предыдущие сутки и минувшую ночь ВСУ уничтожили 3 вражеских склада и 4 пункта управления, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
09:20
Эксклюзив
Чем больше Путин будет прибегать к эскалации в Украине, тем активнее будет против него выступать Китай, - дипломат Мэтью Брайза
09:11
Оккупанты ночью обстреляли Николаев, есть разрушения
08:55
Лавров
Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории
08:45
Обновлено
Россия атаковала Запорожье ракетами. Зафиксировано 10 прилетов, есть пострадавшие
08:24
РФ может принудительно мобилизовать украинских военнопленных, – ISW
07:55
Эксклюзив
Частичная мобилизация в РФ имеет тектоническое влияние, словно огромное землетрясение в политике России, - дипломат Мэтью Брайза
07:53
За минувшие сутки враг ударил по 35 населенным пунктам Украины, – Генштаб
07:34
Из-за мобилизации военные РФ на фронте не получают отпуска и зарплаты, - Генштаб
07:00
Мбаппе
Лига наций: расписание матчей 25 сентября
06:59
Охотились на проукраинских граждан: в Харьковской области задержали правоохранителей-предателей
03:32
Лига наций: результаты всех матчей 24 сентября
03:20
В Херсоне ВСУ ударили по месту расположения росгвардии
03:11
На фото Каховская ГЭС
ВСУ усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС
02:58
Вооруженные оккупанты "посещают" украинцев на оккупированных территориях из-за неявки на псевдореферендуме, - ОК "Юг"
01:49
ВСУ уничтожили штаб россиян в Николаевской области
01:23
Инфографика
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины перед решающим матчем турнира
01:07
Россия планирует мобилизовать на войну из Украины несколько тысяч человек из Абхазии и Южной Осетии, - СМИ
00:33
Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по псевдореферендуму
00:22
Швейцария обыграла Испанию в Лиге наций
00:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Мобилизация в РФ – это разрыв социального соглашения власти и народа и прелюдия к третьей российской революции, - Портников
2022, суббота
24 сентября
23:48
Португалия уничтожила Чехию в Лиге наций
23:25
псевдореферендум
Сообщники преступления: стало известно, какие страны направили наблюдателей на фейковый референдум
23:09
Эксклюзив
Остановка войны означает смерть для Путина, поэтому он бросает в топку войны жизнь россиян ради своей, - военный эксперт Притула
22:49
Российские военные
Зеленский объяснил, что именно гарантирует Украина каждому россиянину, который будет сдаваться в плен
22:42
Российские военкоматы обязали набрать до 3 млн мобилизованных, - Каспаров
22:30
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 сентября
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV