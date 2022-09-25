В Умань приехали уже более 23 тысяч хасидов-паломников

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

"Фонд имени Раби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности", — отмечают в общине.

Справочно. Рош га-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходящуюся на конец сентября — начало октября. В Украине праздник известен широкой публике в основном благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана, которая есть в Умани. В последний год своей жизни основатель течения брацлавского хасидизма призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики, во главе с Натаном, истолковали это как призыв к посещению могилы учителя. Это мнение довольно популярно как среди хасидов, так и, вообще, среди верующих иудеев. Поэтому каждый год в Умань съезжаются тысячи евреев.

Напомним, предварительно в Умани запретили проводить массовые мероприятия по празднованию Рош га-Шана.

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